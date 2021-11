Seoul lo ngại vụ Matxcơva thử nghiệm bắn hạ vệ tinh bằng tên lửa

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/11 bày tỏ lo ngại về việc Nga thử nghiệm bắn hạ vệ tinh cũ bằng tên lửa vào ngày 15/11, làm phát sinh nhiều mảnh vụn trên vũ trụ. Seoul kêu gọi tất cả các quốc gia hành động một cách có trách nhiệm trên không gian vũ trụ, sử dụng vũ trụ theo hướng hòa bình và bền vững, hợp tác để phát triển quy định quốc tế liên quan.Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 16/11 (giờ địa phương) ra thông cáo báo chí cho biết đã thử nghiệm phá hủy thành công vệ tinh Celina-D bằng tên lửa một ngày trước đó. Celina-D được biết tới là một vệ tinh do thám nhằm thu thập thông tin vô tuyến được Liên Xô phóng vào năm 1982.Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Mỹ cũng nắm rõ rằng quỹ đạo các mảnh vỡ phát sinh trong quá trình thử nghiệm đã và sẽ không đe dọa tới trạm vũ trụ, thiết bị vũ trụ (vệ tinh) và hoạt động vũ trụ của các nước khác. Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã tiến hành các thử nghiệm tương tự trên không gian vũ trụ.Về điều này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đánh giá đây là một vụ thử nghiệm "thiếu thận trọng" của Nga, chỉ trích vụ thử nghiệm đã làm phát sinh hơn 1.500 mảnh vỡ ra vũ trụ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng đăng tải trên trang Twitter rằng vụ thử nghiệm bắn hạ vệ tinh bằng tên lửa của Nga đã hoàn toàn coi thường an ninh, an toàn và tính bền vững của không gian vũ trụ. Các mảnh vỡ phát sinh lần này vẫn còn nằm trên quỹ đạo của các thiết bị vũ trụ, có thể trở thành yếu tố đe dọa trong vòng vài năm tới.