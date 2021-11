Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên 17 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban thứ ba phụ trách vấn đề nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 17/11 (giờ địa phương) đã thông qua nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự "nhất trí toàn diện" của các nước thành viên bao gồm cả Hàn Quốc mà không cần biểu quyết. Đây là năm thứ 17 nghị quyết này được Liên hợp quốc phê duyệt.Nghị quyết bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động tiêu cực của lệnh phong tỏa biên giới do dịch COVID-19 tới tình hình nhân quyền tại miền Bắc, kêu gọi Bình Nhưỡng có hành động ứng phó đúng đắn. Nội dung nghị quyết chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên cần hợp tác với Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới, để được cung cấp vắc-xin kịp thời; cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế nhập cảnh và ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo.Tương tự mọi năm, nghị quyết năm nay cũng khuyến nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa thực trạng xâm hại nhân quyền nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên lên Tòa án hình sự quốc tế, nhằm trừng phạt người chịu trách nhiệm cao nhất. Nội dung này đã được đưa vào nghị quyết từ năm 2014.Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã phản đối quyết liệt nghị quyết trên, chỉ trích đây là kết quả của sự đối đầu về chính trị với miền Bắc, không liên quan tới việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Ông Kim Song khẳng định hành vi vi phạm nhân quyền nêu trong nghị quyết không tồn tại ở Bắc Triều Tiên, mà chỉ đơn thuần là kết quả của chính sách thù địch nhắm vào nước này.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên đang đàn áp tự do tôn giáo một cách có hệ thống, tiếp tục liệt nước này vào danh sách "các nước lo ngại đặc biệt" năm thứ 21. Động thái này của Washington được cho là biện pháp nối tiếp với các lệnh trừng phạt thương mại.