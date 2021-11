Tổng thống Hàn Quốc hy vọng thiết lập tầm nhìn về cộng đồng đường sắt Đông Á với các nước phương Bắc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/11 đã gửi lời chúc mừng qua video tới lễ khai mạc Diễn đàn quốc tế về hợp tác kinh tế phương Bắc (International Forum for Northern Economic Cooperation) lần thứ ba do Ủy ban Hợp tác kinh tế phương Bắc trực tiếp dưới quyền Tổng thống tổ chức tại Seoul.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc là một thành viên trong lục địa Á-Âu, luôn đồng hành với các quốc gia phương Bắc trên con đường hòa bình và thịnh vượng. Ông Moon hy vọng hợp tác giữa Seoul và các nước sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa, thiết lập tầm nhìn mở ra một tương lai bền vững về cộng đồng đường sắt Đông Á, hay cơ chế hợp tác phòng dịch, y tế Đông Bắc Á.Cộng đồng đường sắt Đông Á là một trong các sáng kiến cụ thể cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc mà Tổng thống Moon Jae-in đưa ra trong bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh năm 2018, trong đó gồm 6 nước là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Sáng kiến này có mối liên hệ mật thiết với dự án kết nối tuyến đường sắt liên Triều, bước đi tiếp theo sau Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm (2018).Cơ chế hợp tác phòng dịch, y tế Đông Bắc Á được Tổng thống Moon đề xuất trong bài diễn thuyết tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm ngoái, cũng gồm 6 nước trên, mở rộng từ khung hợp tác phòng dịch liên Triều thành một cơ chế hợp tác đa phương.Tổng thống nhấn mạnh trong thời gian qua, Hàn Quốc và các quốc gia phương Bắc đã đoàn kết và hợp tác bất chấp dịch COVID-19. Seoul đã chia sẻ kinh nghiệm về phòng dịch, cùng các nước đẩy lùi khủng hoảng. Trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nước trong việc thiết lập động lực tăng trưởng tương lai. Chính phủ Seoul sẽ mở rộng nền tảng tài chính, thúc đẩy đầu tư vào khu vực phương Bắc, đẩy mạnh nền tảng hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng như y tế, kỹ thuật số, môi trường, hệ thống thông minh.Trong năm nay, Hàn Quốc đã nâng hơn gấp đôi quy mô hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) về y tế với các quốc gia phương Bắc so với năm ngoái. Trong thời gian tới. Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn ODA để giúp các nước đối phó với khủng hoảng khí hậu và chuyển đổi sang nền kinh tế ít phát thải carbon.