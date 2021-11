Thu nhập bình quân hộ gia đình Hàn Quốc quý III tăng 8%

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 18/11 công bố báo cáo về xu hướng hộ gia đình quý III. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình Hàn Quốc (bao gồm cả hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp) trong quý vừa qua đạt 4,72 triệu won (3.998 USD), tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ khi ghi chép số liệu thống kê liên quan vào năm 2006.Thu nhập hộ gia đình tăng được phân tích là do Chính phủ chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục khủng hoảng COVID-19 vào tháng 9. Thu nhập thứ cấp bao gồm khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp lần 5 của Chính phủ tăng 25% trong quý III, kéo thu nhập của hầu hết các hộ gia đình tăng theo.Thu nhập từ lao động và thu nhập từ hoạt động kinh doanh đều tăng lần lượt 6,2% và 3,7% nhờ thị trường tuyển dụng phục hồi, nhu cầu chi tiêu tăng mạnh và nhiều lao động nhận tiền thưởng nhân dịp lễ Tết Trung thu.Trong quý III, thu nhập nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất tăng 6% và nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất tăng hơn 21%. Kết quả là chênh lệch thu nhập giữa hai nhóm này được cải thiện 0,58 lần so với năm ngoái, đạt 5,34 lần trong năm nay.Tiêu dùng trong quý III cũng mở rộng nhờ thu nhập tăng và tiêm chủng mở rộng. Tiêu dùng bình quân tháng trong quý III tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất sau 10 năm. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng thực tế chỉ tăng 2,2% do vật giá leo thang.