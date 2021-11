Đảo Jeju dự kiến nối lại chế độ nhập cảnh miễn thị thực

Photo : YONHAP News

Chính quyền đảo Jeju ngày 17/11 cho biết đang có kế hoạch nối lại chế độ nhập cảnh miễn thị thực theo lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật của Chính phủ.Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Ủy ban đảo Jeju hôm 15/11, Quyền Tỉnh trưởng Jeju Koo Man-sub cho biết sẽ đề nghị Chính phủ cho nối lại chế độ du lịch miễn thị thực dành cho người nước ngoài đến đảo, mở cửa toàn diện đón tàu du lịch cỡ lớn, tạo bước đệm đưa đảo Jeju tái sinh thành điểm đến du lịch đường biển ở khu vực Đông Bắc Á.Ông Koo giải thích Chính phủ đang thúc đẩy đối sách phục hồi nhu cầu hàng không quốc tế như mở rộng quốc gia cho phép nhập cảnh miễn cách ly, khôi phục lại chế độ miễn thị thực và nối lại đường bay thẳng nước ngoài trong giai đoạn ba của lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật.Với việc Bộ Địa chính và giao thông gần đây có kế hoạch mở rộng từng giai đoạn công tác vận hành đường bay quốc tế tại các sân bay địa phương, không chỉ đường bay quốc tế, tuyến đường biển từ nước ngoài đến đảo Jeju cũng đang được kỳ vọng sớm được nối lại.Trong một tin liên quan, đảo Jeju cũng sẽ đón đoàn du khách Singapore vào ngày 25/11, nhập cảnh miễn cách ly theo Hiệp định “Khu vực an toàn du lịch” (Travel Bubble, còn gọi là "bong bóng du lịch"). Đây là đoàn khách nước ngoài đến đảo đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.Nhằm thúc đẩy thị trường du lịch với khách nước ngoài đang đình trệ, chính quyền đảo Jeju đã lên phương án xây dựng hệ thống du lịch an toàn, đẩy mạnh quảng bá du lịch đến thị trường Trung Quốc và Nhật Bản; hỗ trợ phát triển nội dung du lịch đặc thù địa phương như du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness), du lịch trải nghiệm nông thôn, làng cổ truyền thống.Từ ngày 4/2/2020, Chính phủ Hàn Quốc đã tạm ngừng chế độ nhập cảnh miễn thị thực đối với khách du lịch đến đảo Jeju, bao gồm cả đường hàng không và đường biển để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19. Cửa hàng miễn thuế, dịch vụ casino cho người nước ngoài, công ty lữ hành quốc tế cùng các hãng vận tải du lịch trên đảo Jeju đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi quyết định này.Từ đầu năm đến nay, số khách du lịch người nước ngoài đến đảo Jeju đạt khoảng 42.000 người, giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái (75.082 người) và giảm gần như 100% so với năm 2019 khi dịch COVID-19 chưa bùng phát.