Ca bệnh COVID-19 nặng giảm, số ca nhiễm mới vẫn trên ngưỡng 3.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/11, Hàn Quốc ghi nhận 3.034 ca nhiễm COVID-19, ít hơn 258 ca so với một ngày trước song đã ba ngày liền ở ngưỡng 3.000 ca. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tính đến nay là 409.099 ca.Số ca bệnh nặng là 499 ca, giảm 7 ca so với một ngày trước (596 ca), vẫn ở ngưỡng trên dưới 500 ca, mức có thể ứng phó ổn định mà Chính phủ đề ra trước đó.Thêm 28 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.215 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,79%.Mặc dù xu hướng lây nhiễm đang gia tăng song Chính phủ vẫn duy trì quan điểm là tình hình hiện vẫn chưa đến mức phải dừng lộ trình từng bước phục hồi đời sống thường nhật. Cơ quan phòng dịch cho rằng so với việc số ca nhiễm gia tăng thì tình trạng số ca bệnh nghiêm trọng ngày một nhiều là vấn đề đáng lo ngại. Cơ quan phòng dịch có kế hoạch tập trung ngăn chặn lây nhiễm đối với người cao tuổi tại các cơ sở dễ bị nhiễm bệnh như bệnh viện, cơ sở điều dưỡng.Mặt khác, Chính phủ dự kiến sẽ công bố phương án đối phó nhằm giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận tại cuộc họp báo thường kỳ của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.