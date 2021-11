Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền rút lại đề xuất chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã rút lại đề xuất về việc chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân vào đầu năm sau được ông này đưa ra vào cuối tháng trước nhằm an ủi và bồi thường cho những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu do dịch COVID-19.Giải thích về việc rút lại đề xuất này, ông Lee cho biết có nhiều yếu tố, như sự phản đối của đảng đối lập hay lập trường của Chính phủ, có thể làm tổn hại tới việc hỗ trợ khẩn cấp toàn dân một cách nhanh chóng. Mặc dù việc hỗ trợ toàn dân bằng thẻ tiêu dùng sẽ có thể tạo ra "hiệu quả kép", nhưng quá trình thảo luận về vấn đề này sẽ có thể gây ra khó khăn, không thể hỗ trợ kịp thời đúng nơi cần thiết. Do vậy, ông quyết định rút lại đề xuất này.Thay vào đó, ứng cử viên Tổng thống đề xuất chính giới thảo luận về việc nâng mạnh hạn mức bồi thường thiệt hại do COVID-19, hiện đang là 100.000 won (84 USD), và nâng quy mô phát hành tiền địa phương trong năm sau so với năm nay.Việc ứng cử viên Lee Jae-myung rút lại đề xuất này có nguyên nhân quyết định là do đảng cầm quyền kết luận rằng quy mô ngân sách có thể sử dụng để hỗ trợ chỉ đạt khoảng 2.500 tỷ won (2,11 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Park Wan-joo cho biết để thực hiện phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân thì sẽ cần từ 8.000 tới 10.000 tỷ won (6,76 tới 8,45 tỷ USD) ngân sách.Ngoài ra, có thể ông Lee nhận định rằng dư luận chưa hẳn đồng tình về việc hỗ trợ toàn dân, thêm vào đó là không thể thực hiện phương án này khi không có sự nhất trí của đảng đối lập.Đảng cầm quyền đánh giá quyết định lần này đã thể hiện "tính linh hoạt" của ứng cử viên Tổng thống. Tuy nhiên, dự kiến ông Lee sẽ không tránh khỏi bị đánh giá là đã vội vàng xúc tiến một ý tưởng khi chưa có phán đoán chính xác về vấn đề ngân sách.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đang đặt dấu chấm hỏi về tư cách của ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền. Còn đảng Công lý bình luận rằng một ứng cử viên Tổng thống cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn với năng lực lãnh đạo được kiểm chứng.