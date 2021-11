52% người Hàn Quốc nhận định dịch COVID-19 sẽ sớm chấm dứt

Photo : YONHAP News

Cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận quốc tế Ipsos (có trụ sở ở Pháp) ngày 20/11 đã công bố kết quả khảo sát về dịch COVID-19 đối với 22.016 công dân của 28 quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 24/9-8/10 theo ủy thác của Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax (Mỹ).Kết quả cho thấy có 45% người được hỏi cho rằng dịch COVID-19 đã được kiểm soát, và sẽ sớm kết thúc trong thời gian tới, tăng 12% so với kết quả khảo sát năm ngoái.Theo quốc gia, Ả-rập Xê-út và Ấn Độ là hai nước có tỷ lệ đồng tình với ý kiến này cao nhất, lần lượt là 79% và 77%; tiếp theo là Malaysia 69%, Trung Quốc 61%, Hàn Quốc và Ý đều đạt 52%. Tỷ lệ đồng tình với quan điểm trên của Hàn Quốc tăng 23% so với năm ngoái. Ngược lại, Mỹ (30%), Australia (29%), Nhật Bản (28%) và Canada (28%) là 4 quốc gia có tỷ lệ đồng tình với quan điểm trên thấp nhất.56% câu trả lời cho rằng phải đóng cửa biên giới, không cho phép xuất nhập cảnh cho tới khi có bằng chứng rõ ràng rằng dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Con số này thấp hơn 12% so với cuộc khảo sát năm 2020. Tỷ lệ lựa chọn ý kiến này ở Malaysia là cao nhất với 85%, tiếp theo là Ấn Độ 75% và Thổ Nhĩ kỳ 70%. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc là 48%, giảm 10% so với năm ngoái, đứng thứ 20 trong tổng số 28 quốc gia.Đánh giá về quốc gia hoặc tổ chức đi đầu, xuất sắc trong công tác kiểm soát đại dịch, 73% người được hỏi chọn New Zealand, tiếp đến là Canada 73%, Đức 71% và Thụy Điển 70%. Hàn Quốc được 58% lựa chọn, tương đương với Anh (58%) và Pháp (59%). Con số này với Trung Quốc và Mỹ là 47% và 46%.Ipsos giải thích người dân ở mỗi nước có cách nhìn nhận khác nhau về tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới, song đa phần đều lạc quan rằng dịch bệnh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và ủng hộ việc mở cửa biên giới.