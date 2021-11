Số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục trong ngày đầu tuần

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 22/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.827 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 2.806 ca phát sinh trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập.Trong ngày 21/11 có 592 ca bệnh mới nhập viện, tăng 82 ca so với một ngày trước. Số ca bệnh nặng là 515 ca, giảm 2 ca, ngày thứ ba liên tiếp trên ngưỡng 500 ca. Trong đó, 86,4% ca bệnh nặng là người trên 60 tuổi.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên cả nước đạt 70%, đặc biệt lên đến 85% tại thủ đô Seoul. Công suất giường bệnh tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm trên toàn quốc đạt khoảng 68%.Thêm 24 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong đến nay là 3.298 ca, với 87,5% là người ngoài 60 tuổi.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 1.274 ca nhiễm, chiếm nhiều nhất; tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 817 ca, thành phố Incheon 159 ca, thành phố Busan 89 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 63 ca, thành phố Gwangju 57 ca, tỉnh Gangwon 55 ca, thành phố Daegu 53 ca, tỉnh Nam Chungcheong 47 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 39 ca, thành phố Daejeon 36 ca, tỉnh Bắc Jeolla 34 ca, tỉnh Nam Jeolla 25 ca, đảo Jeju 17 ca, thành phố Ulsan 10 ca, thành phố Sejong 5 ca.Số người hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đến nay đạt 40.495.533 người, tăng 2.126 người so với ngày hôm trước. Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt 78,9% dân số. Số người tiêm mũi một trong ngày 21/11 là 1.375 người. Tổng số người đã tiêm mũi một là 42.238.535 người, tương đương 82,3% dân số.Đến nay, khoảng 25% đối tượng người cao tuổi có nguy cơ lây nhiễm cao, tương đương 1,8 triệu người, đã được tiêm chủng mũi thứ ba.Chính phủ đã quyết định rút ngắn khoảng cách tiêm chủng mũi bổ sung đối với nhân sự và bệnh nhân tại cơ sở, bệnh viện điều dưỡng xuống còn 4 tháng sau mũi tiêm thứ hai. Nhằm đẩy nhanh tốc độ hoàn tất tiêm chủng, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa nhân lực đến tận nơi tiêm phòng.Ngoài ra, Chính phủ có kế hoạch tạm dừng thăm viếng tại các cơ sơ, bệnh viện điều dưỡng, kể cả với người đã hoàn tất tiêm phòng; cử cán bộ chuyên trách đến từng bệnh viện, giám sát chặt chẽ công tác tuân thủ quy định phòng dịch.Mặt khác, học sinh các cấp trên cả nước gồm trường mẫu giáo, cấp I, II và III đã bắt đầu đến trường học bình thường từ ngày 22/11. Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ mở rộng trạm xét nghiệm di động tại các trường học ở 6 tỉnh, thành phố đến cuối năm nay nhằm phát hiện sớm học sinh bị nhiễm bệnh.