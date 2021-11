Photo : YONHAP News

Chỉ một ngày sau khi được ra mắt vào hôm 19/11, sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc "Bản án từ địa ngục" (Hellbound) phát trên nền tảng Netflix đã xếp thứ nhất toàn thế giới.Trang web FlixPatrol chuyên thống kê xếp hạng dịch vụ nội dung trực tuyến ngày 21/11 cho biết phim "Bản án từ địa ngục" đã đứng thứ nhất Top các chương trình truyền hình toàn thế giới của Netflix vào ngày 20/11.FlixPatrol xếp hạng các nội dung trực tuyến theo từng nền tảng dựa trên tỷ lệ người xem trong vòng 24 giờ của ngày trước đó.Phim "Bản án từ địa ngục" đã xếp thứ nhất tại 21 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Bỉ, Hong Kong, Jamaica, Mexico, Ả-rập Xê-út; và xếp thứ hai ở các nước như Ấn Độ, Pháp, Brazil; xếp thứ ba ở Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ.Sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc đình đám "Trò chơi con mực" (Squid Game) đã phải nhường vị trí số một cho "Bản án từ địa ngục", và rơi xuống vị trí thứ hai.Như vậy, cả hai thứ hạng cao nhất toàn cầu đều là phim của Hàn Quốc. Ngoài ra, phim truyền hình cổ trang "Luyến mộ" (The King's Affection) xếp thứ 9. Theo đó, có ba tác phẩm Hàn Quốc lọt vào Top 10 toàn cầu."Bản án từ địa ngục" kể về những hiện tượng siêu nhiên, như sứ giả địa ngục tìm đến và lấy đi tính mạng của những người bị "tuyên án tử" vào đúng thời gian đã định, cuộc chiến đấu của họ với "Hội chân lý mới", một tổ chức tôn giáo nổi lên từ sự hỗn loạn trong xã hội, nhằm làm sáng tỏ sự thật.Phim được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh mạng của tác giả Choi Gyu-seok, do đạo diễn tài ba Yeon Sang-ho đồng tham gia viết kịch bản. Đạo diễn Yeon nổi tiếng là có thế giới quan "phản địa đàng" (dystopia) độc đáo qua các tác phẩm như "Vua lợn" (The King of Pigs), "Chuyến tàu tới Busan" (Train to Busan). Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jung-min.