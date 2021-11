Tình trạng đối lập của thu nhập và tiêu dùng hộ gia đình trong quý III

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/11 công bố kết quả điều tra xu hướng hộ gia đình quý III/2021.Trong quý III, xu hướng tiêu dùng bình quân hộ gia đình một thành viên trở lên trên cả nước đạt 67,4%, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ quý I/2006, thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê liên quan (trừ hai năm 2017, 2018 không có số liệu thống kê theo quý).Xu hướng tiêu dùng bình quân là tỷ lệ phần trăm chi tiêu mua hàng hóa, dịch vụ trên thu nhập khả dụng của hộ gia đình (tức thu nhập còn lại sau khi trừ đi các khoản thuế, tiền đóng lương hưu).Thu nhập hộ gia đình quý III năm nay đạt 4.729.000 won (3.981 USD), tăng 8%, mức tăng cao nhất kể từ quý I/2006, thời điểm Cục Thống kê quốc gia bổ sung thêm hộ gia đình một thành viên vào thống kê.Mức tăng thu nhập cao là nhờ thu nhập từ lao động và kinh doanh tăng lần lượt 6,2% và 3,7% do kinh tế hồi phục, thu nhập chuyển giao tăng 25,3% nhờ khoản hỗ trợ khẩn cấp mỗi người 250.000 won (210 USD) của Chính phủ.Thu nhập khả dụng của hộ gia đình là 3.773.000 won (3.177 USD)/tháng, tăng 7,2% so với một năm trước, trong khi chi tiêu hộ gia đình đạt 2.544.000 won (2.142 USD), chỉ tăng 4,9%, khiến xu hướng tiêu dùng bình quân hộ gia đình giảm.Xu hướng tiêu dùng bình quân hộ gia đình lần đầu giảm xuống ngưỡng 60% vào quý I năm ngoái, khi bùng phát dịch COVID-19, và kể từ đó đến nay vẫn chưa hồi phục lại bằng ngưỡng trước khi bùng phát dịch. Chỉ số này quý III/2019 đạt 72,9%.Trong số các hộ gia đình, nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất có xu hướng tiêu dùng bình quân giảm 13,4%, mức giảm sâu nhất. Ngược lại, nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất lại tăng 0,2%.Như vậy, trong quý III vừa qua, trong khi thu nhập hộ gia đình tăng cao kỷ lục thì xu hướng tiêu dùng bình quân lại ghi nhận mức thấp kỷ lục. Cục Thống kê quốc gia phân tích điều này là do các chủ thể kinh tế hạn chế tiêu dùng nhằm đối phó với tương lai vẫn còn nhiều bất ổn.