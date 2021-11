Xuất khẩu quý III của Hàn Quốc tăng 26,5%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/11 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế địa phương quý III/2021", cho biết xuất khẩu quý III vừa qua tăng 26,5% so với một năm trước, tăng 4 quý liên tiếp, nhờ xuất khẩu chíp nhớ và chế phẩm dầu mỏ tăng mạnh. Đây là mức tăng cao nhất xét theo quý kể từ sau năm 2008.Xét theo địa phương, xuất khẩu của đảo Jeju tăng cao nhất, 80,5%; sau đó tới tỉnh Nam Jeolla 61,6%, tỉnh Gangwon 39,5% nhờ xuất khẩu thép và sản phẩm công nghiệp hóa chất nặng tăng mạnh. Ngược lại, xuất khẩu tại thành phố Daejeon và Gwangju giảm lần lượt 9,4% và 2% do xuất khẩu ô tô giảm.Cục Thống kê quốc gia cho biết trong quý trước, xuất khẩu trên toàn quốc tăng bình quân 42,1%, và duy trì xu hướng hồi phục trong quý này, do tác động của hiệu ứng cơ sở từ việc xuất khẩu năm ngoái bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.Giá tiêu dùng trên toàn quốc tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá xăng dầu tăng mạnh. Đặc biệt, giá tiêu dùng tại tỉnh Bắc Jeolla và đảo Jeju tăng 3,2%, tại tỉnh Gangwon tăng 3%. Giá tiêu dùng tại Seoul tăng 1,9%, tại thành phố Incheon và tại thành phố Busan là 2,5%.Tỷ lệ tuyển dụng trên toàn quốc là 61,3%, cao hơn 0,9% so với một năm trước. Trong đó, tỷ lệ tuyển dụng tại tỉnh Gyeonggi tăng 1,8%, thành phố Daegu và tỉnh Gangwon tăng 1,4%. Ngược lại, tỷ lệ tuyển dụng tại thành phố Ulsan và thành phố Sejong giảm 0,3%, đảo Jeju giảm 0,4%.Sản xuất chế tạo và khai khoáng tại thành phố Sejong tăng 13% so với một năm trước, mức tăng cao nhất cả nước. Sau đó tới tỉnh Gyeonggi tăng 12,4%, tỉnh Bắc Chungcheong tăng 10,5%. Trong khi đó, thành phố Daejeon và Gwangju giảm lần lượt 9,9% và 8,7%.Sản xuất dịch vụ đều tăng tại tất cả các địa phương trên toàn quốc, trong đó tại Incheon tăng 4,7%, Busan tăng 4,4%, Seoul tăng 4,3%.