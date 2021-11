Washington nhấn mạnh hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong ứng phó với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo ngày 22/11 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong lĩnh vực mang lại lợi ích chung như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, vấn đề Bắc Triều Tiên, biến đổi khí hậu và thịnh vượng về mặt kinh tế. Hợp tác ba bên sẽ giúp gặt hái được nhiều thành công hơn trong mọi mục tiêu mà ba nước hướng tới.Phát biểu trên của ông Price trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản từ chối tham dự buổi họp báo chung sau Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật gần đây, nhằm phản đối chuyến thăm đảo Dokdo của Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc."Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở" là cụm từ mà Mỹ dùng khi muốn ám chỉ đến việc kiềm chế sự bành trướng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Do đó, phát biểu trên của ông Ned Price có thể hiểu là nhằm một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong việc ứng phó với Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.Tiếp đó, người phát ngôn Price cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật đã đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng trong cuộc họp, trao đổi về các mối quan tâm chung; đồng thời đánh giá đây là cơ hội và buổi gặp gỡ hiệu quả.Mặc dù nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, nhưng người phát ngôn Price đã không đưa ra quan điểm trực tiếp của Mỹ về việc Nhật Bản từ chối tham dự buổi họp báo chung.