Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 11 tăng cao nhất trong vòng gần 5 năm

Photo : YONHAP News

Do giá dầu quốc tế và giá nguyên vật liệu leo thang, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng của Hàn Quốc đã tăng cao nhất trong vòng gần 5 năm.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/11 công bố tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 11 đạt 2,7%, tăng 0,3% so với một tháng trước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ sau mức tăng 0,3% tháng 1/2017.Mặt hàng chính khiến giá tiêu dùng tăng có thể kể tới là chế phẩm dầu mỏ (tăng 70,1%), nông sản, chăn nuôi và thủy sản (tăng 39,6%), các loại phí công cộng (tăng 27,4%). BOK phân tích do cả giá dầu và giá nguyên vật liệu đều tăng, nên người dân cảm nhận vật giá đang tăng nhiều. Nhiều khả năng tỷ lệ lạm phát kỳ vọng sẽ còn tăng tiếp, do các yếu tố tăng vật giá vẫn tiếp diễn.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 107,6 điểm, tăng 0,8 điểm so với tháng trước trong bối cảnh Hàn Quốc từng bước khôi phục đời sống thường nhật. Chỉ số này nếu lớn hơn 100 có nghĩa là tâm lý tiêu dùng lạc quan so với bình quân dài hạn (2003-2019).Trong đó, chỉ số CCSI về triển vọng tình hình sinh hoạt, thể hiện nhận thức của người dân về tình hình tài chính hộ gia đình, đạt 97 điểm, giảm 1 điểm so với tháng trước. Một quan chức BOK giải thích sự giảm điểm này cũng là bởi tác động từ vật giá tăng.Chỉ số tình hình sinh hoạt hiện tại đạt 92 điểm, triển vọng thu nhập hộ gia đình đạt 101 điểm, giữ nguyên so với tháng trước. Chỉ số triển vọng tiêu dùng tăng 3 điểm, đạt 115 điểm. Chỉ số triển vọng cơ hội việc làm đạt 96 điểm, tăng 4 điểm. Chỉ số về nợ hộ gia đình hiện tại và triển vọng nợ hộ gia đình đều giảm 1 điểm, lần lượt là 102 và 99 điểm. Chỉ số triển vọng giá nhà đạt 116 điểm, giảm 9 điểm so với tháng trước. Chỉ số triển vọng vật giá đạt 152 điểm, tăng 3 điểm.