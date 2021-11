Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cho biết kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, lượng khách du lịch Singapore tới thăm Hàn Quốc giảm xuống còn khoảng 30 khách/tuần (tính từ tháng 1-10/2021).Tuy nhiên, trong vòng một tuần từ ngày 15-21/11 vừa qua, đã có 1.015 khách du lịch Singapore tới Seoul, tăng gấp khoảng 33 lần. Đây là tuần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng miễn cách ly với khách lẻ Singapore tới thăm Hàn Quốc căn cứ theo Hiệp định khu vực an toàn du lịch (Travel Bubble) mà hai nước đã ký kết.Trong ngày đầu tiên triển khai "Khu vực an toàn du lịch", có 26 công dân Singapore tới thăm Hàn Quốc, trong đó có đại diện các công ty lữ hành lớn như Chan Brothers, nền tảng du lịch trực tuyến Klook, đại diện các hãng truyền thông, người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tại đảo quốc sư tử.Trong chuyến thăm Hàn Quốc, đại diện các doanh nghiệp và truyền thông Singapore đã tham gia tour du lịch dài 6 ngày 5 đêm, trải nghiệm các trò chơi truyền thống xuất hiện trong sê-ri phim "Trò chơi con mực" (Squid Game) tại Làng dân tộc Hàn Quốc. Tất cả đều có chung cảm nhận rằng đây là một trải nghiệm rất thú vị, nên đưa vào các tour du lịch ghép đoàn tới Hàn Quốc.Các ban ngành hữu quan như Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) đang thảo luận kỹ lưỡng để triển khai "Khu vực an toàn du lịch Hàn-Singapore" một cách an toàn.Thông qua hiệp định này, khách du lịch Singapore thăm Hàn Quốc chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) âm tính với COVID-19 tiến hành trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, cùng chứng nhận hoàn thành tiêm chủng, là có thể lên máy bay tới Hàn Quốc. Sau khi nhập cảnh, du khách sẽ tiếp tục được xét nghiệm COVID-19. Nếu thời gian cư trú trên 8 ngày, thì tới ngày thứ 6 hoặc 7, khách du lịch sẽ phải tới cơ sở y tế để tiếp tục làm xét nghiệm PCR bổ sung.Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa có kế hoạch mở rộng miễn cách ly cho công dân đến từ các quốc gia có tình hình phòng dịch ổn định, rút bớt số lần xét nghiệm PCR, khôi phục chế độ miễn thị thực để từng bước hồi phục ngành du lịch.