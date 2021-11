Forbes đoán “Butter” của BTS sẽ được đề cử hạng mục “Bản thu âm của năm” giải Grammy 2022

Photo : YONHAP News

Tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) ngày 22/11 (giờ địa phương) dự đoán ca khúc “Butter” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ lọt vào danh sách đề cử “Bản thu âm của năm” tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64.“Bản thu âm của năm” là một trong 4 giải thưởng lớn của giải Grammy bên cạnh “Bài hát của năm”, “Album của năm” và “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” (hay còn gọi là "General Field"). Sẽ có 8 cái tên được đề cử ở hạng mục này.Mọi năm có thể dễ dàng đoán được nghệ sĩ sẽ thắng giải “Bản thu âm của năm”. Tuy nhiên, Forbes cho rằng giải thưởng năm nay sẽ là một cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt giữa các ngôi sao thế giới.Các nghệ sĩ mà Forbes lựa chọn là ứng cử viên cho giải “Bản thu âm của năm” gồm BTS với “Butter”, rapper người Mỹ Doja Cat với “Kiss me more”, “Peaches” của hoàng tử nhạc Pop Justin Bieber, ca khúc hợp tác giữa The Kid LAROI và Justin Bieber “Stay”, “Driver's license” của Olivia Rodrigo, “Leave the Door Open” của Silk Sonic và “Willow” của Taylor Swift.Forbes cũng dự đoán BTS có khả năng được đề cử ở hạng mục “Bài hát của năm” với “Butter”.Billboard (Mỹ) tuần trước đưa ra dự đoán “Butter” của 7 chàng trai BTS có thể lọt vào danh sách đề cử “Bản thu âm của năm”.Danh sách đề cử cho các hạng mục của giải Grammy lần thứ 64 sẽ được công bố vào sáng ngày 23/11 (giờ Mỹ). Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sẽ được tổ chức tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 31/1/2022.