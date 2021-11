Số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 4.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 24/11, Hàn Quốc ghi nhận 4.116 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 4.088 ca phát sinh trong cộng đồng và 28 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới lần đầu vượt ngưỡng 4.000 ca, mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bùng dịch.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 1.730 ca, cao hơn 570 ca so với một ngày trước, cũng là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Tỉnh Gyeonggi ghi nhận 1.176 ca, thành phố Incheon 219 ca. Các địa phương còn lại như tỉnh Nam Chungcheong 291 ca, thành phố Busan 118 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 87 ca, thành phố Daegu 78 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 65 ca, tỉnh Gangwon 62 ca, tỉnh Nam Jeolla 52 ca, thành phố Daejeon 51 ca, thành phố Gwangju 45 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 40 ca, tỉnh Bắc Jeolla 34 ca, đảo Jeju 22 ca, thành phố Ulsan 11 ca, thành phố Sejong 7 ca.Số ca bệnh nặng là 586 ca, tăng 37 ca so với một ngày trước và là mức cao nhất kể từ đầu dịch. Thêm 34 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.362 ca. Tỷ lệ tử vong 0,79%.Trong ngày 23/11, số người tiêm vắc-xin COVID-19 mũi hai là 43.631 người. Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt 79,1% dân số. Tỷ lệ người tiêm ít nhất một mũi đạt 82,4% dân số. Thêm 136.670 người được tiêm mũi bổ sung, nâng tổng số người đã tiêm mũi tăng cường lên 2.102.455 người.Trong đó, tỷ lệ tiêm chủng mũi một vắc-xin và hoàn tất tiêm chủng ở Seoul đạt lần lượt là 83% và 80%. Tỷ lệ người đã tiêm vắc-xin mũi thứ ba tại Seoul là 4,1%.Tính đến cùng ngày, tổng số ca khai báo nghi ngờ xuất hiện phản ứng phụ sau tiêm phòng là 382.757 ca, tăng thêm 1.877 ca. Trong đó, 15 ca nghi ngờ tử vong do tiêm chủng, 4 ca nghi sốc phản vệ, 60 ca có phản ứng phụ liên quan đến hệ thần kinh. Phần lớn các trường hợp còn lại là phản ứng thường gặp sau tiêm như đau cơ, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, buồn nôn.Mặt khác, công suất giường giành cho bệnh nhân nặng tại thủ đô Seoul đã lên tới 86,4%. Hiện tại, chỉ còn 47 giường trong tổng số 345 giường có thể dùng để điều trị cho ca bệnh nặng.Công suất sử dụng giường tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm tại thủ đô Seoul là 75%, tại trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ là 64,6%. Số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà tăng thêm 3.130 người, lên 14.421 người.