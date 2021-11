Photo : YONHAP News

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật thu âm quốc gia Mỹ (NARAS), cơ quan chủ quản giải Grammy, ngày 24/11 (giờ địa phương) công bố danh sách đề cử giải Grammy lần thứ 64.Trong đó, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) có mặt trong danh sách đề cử ở hạng mục “Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" (Best Pop Duo/Group Performance) năm thứ hai liên tiếp.Trước đó, vào ngày 22/11, BTS đã thắng giải "Nghệ sĩ của năm" (Artist Of The Year), giải thưởng lớn nhất của Giải thưởng âm nhạc Mỹ (American Music Awards) năm thứ 4 liên tiếp. Nhóm cũng đã 5 năm liền nhận Giải thưởng âm nhạc Billboard (Billboard Music Awards) kể từ năm 2017. Nếu lần này, BTS thắng giải Grammy thì nhóm sẽ viết nên một kỷ lục mới cho K-Pop là giành cả ba giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.BTS với ca khúc "Butter" đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard 10 tuần liên tiếp trong năm nay, sẽ cạnh tranh giải thưởng “Trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất" với các đối thủ là ban nhạc Coldplay, nữ ca sĩ Doja Cat, Lady Gaga và Tony Bennett, Justin Bieber và Jenny Blanco.