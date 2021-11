Thị trường Mỹ chiếm 15% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 24/11 cho biết trong 5 năm trở lại đây (2017-2021), tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng 17,9% so với 5 năm trước đó (2012-2016). Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chỉ tăng 7,1%.Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ năm nay dự kiến sẽ tăng 31% so với năm ngoái. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ dự kiến đạt 15%, mức cao nhất kể từ sau năm 2004 (16,9%).Ngược lại, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc năm 2021 dự kiến đạt 25,2%, thấp hơn 1,6% so với mức cao kỷ lục năm 2018 (26,8%).FKI phân tích nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm hai năm liên tiếp từ năm 2019 là bởi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc nói chung giảm do ảnh hưởng của quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ nhắm vào nước này và nhu cầu của doanh nghiệp Trung Quốc với chíp nhớ của Hàn Quốc thu hẹp.Thay vào đó, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, pin thứ cấp của Hàn Quốc sang Mỹ tăng hơn 50% trong hai năm trở lại đây nhờ các hoạt động kinh tế không tiếp xúc tăng mạnh do dịch COVID-19 và chính sách thân thiện với môi trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khiến nhu cầu pin xe điện tăng.Từ năm 2017-2020, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Mỹ tăng 75,1% so với giai đoạn 2013-2016, trong khi đó đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc tăng 23,5%. Nguyên nhân được phân tích do kết quả của các chính sách ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nhằm tạo việc làm trong nước.FKI dự đoán trong thời gian tới, đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc sẽ còn tăng. Các tập đoàn lớn như Samsung, Hyundai, SK, LG có kế hoạch đầu tư tổng cộng 39,4 tỷ USD nhằm đáp ứng chiến lược phục hồi chuỗi cung ứng 4 mặt hàng chủ lực gồm pin, chíp bán dẫn, vật liệu cốt lõi và dược phẩm của Chính phủ Mỹ.Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng tại thị trường Mỹ dự kiến cũng sẽ vượt doanh thu bán hàng tại thị trường Trung Quốc. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc đạt đỉnh 250,2 tỷ USD vào năm 2013, sau đó giảm xuống mức 140 tỷ USD do nhu cầu nội địa giảm và cạnh tranh gay gắt.FKI dự báo doanh thu bán hàng tại Mỹ trong năm ngoái sẽ vượt qua doanh thu bán hàng tại Trung Quốc. Số liệu thống kê về doanh thu bán hàng tại nước ngoài trong năm ngoái sẽ được Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc tổng hợp từ cuối năm nay đến đầu năm sau.