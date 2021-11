Số trẻ chào đời tháng 9 duy trì đà giảm 70 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/11 công bố báo cáo “Xu hướng dân số tháng 9 năm 2021”, cho biết trong tháng 9 có 21.920 trẻ chào đời, giảm 1.579 trẻ (6,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức thấp nhất, chỉ xét riêng trong tháng 9, kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan năm 1981, đà giảm 70 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2015.Mức giảm 6,7% cũng là mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Tỷ lệ giảm số trẻ chào đời của ba tháng từ tháng 6-8 lần lượt là 2,7%, 2,8% và 0,5%. Tỷ lệ số trẻ chào đời giảm tháng 9 năm ngoái là 2,5%, cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ giảm của tháng 9 năm nay lớn hơn.Trong khi đó, số người tử vong trong tháng 9 là 25.566 người, tăng 1.214 người (5%) so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2010. Cục Thống kê quốc gia phân tích số người tử vong có xu hướng tăng do dân số trên 65 tuổi tăng 5%. Số người tử vong trên 85 tuổi cũng có khuynh hướng tăng nhẹ thời gian gần đây.Theo đó, gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, của tháng 9 đạt -3.646 người, xu hướng giảm liên tục 23 tháng kể từ tháng 11 năm 2019.Số cặp vợ chồng đăng ký kết hôn trong tháng 9 đạt 13.733 cặp, giảm 1.591 cặp (10,4%) so với một năm trước. Số vụ ly hôn trong tháng 9 là 8.366 vụ, giảm 1.170 vụ (12,3%) so với cùng kỳ năm ngoái.Cục Thống kê quốc gia giải thích số cặp đăng ký kết hôn giảm do dân số ở độ tuổi 30 giảm. Số ngày làm việc trong tháng 9 năm nay giảm hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái cũng là một trong những nguyên nhân khiến số gặp đăng ký kết hôn và ly hôn giảm.