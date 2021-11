Ngày thứ hai lễ tang cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, dòng khách viếng lẻ tẻ

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 24/11, một số cựu quan chức quân sự, chính trị gia thời Chính phủ cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, như cựu Bộ trưởng Thể thao và thanh thiếu niên Park Cheol-eon đã tới viếng lễ tang cựu Tổng thống. Ngoài ra, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng có mặt trong lễ viếng.Trong ngày 23/11, đã có khoảng hơn 300 khách tới viếng lễ tang ông Chun Doo-hwan, phần lớn vẫn là các nhân sự từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Chun, trong đó có Bộ trưởng Kế hoạch an ninh quốc gia Jang Se-dong, người được coi là "nhân vật quyền lực thứ hai" dưới thời Chính phủ Chun Doo-hwan.Chính giới, trong đó có cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye đã gửi vòng hoa viếng và bức trướng phúng viếng. Tuy nhiên, trong số các nghị sĩ đương nhiệm, chỉ có duy nhất nghị sĩ Yoon Sang-hyun (con rể của ông Chun Doo-hwan) là tới viếng.Trong ngày 23/11, ông Jeon Tae-sam, em trai của ông Jeon Tae-il, người lao động đã tự thiêu vào năm 1970 để phản đối điều kiện làm việc tồi tệ khi mới 22 tuổi, đã tổ chức buổi họp báo trước nơi tổ chức lễ tang, lên án sự "man rợ" của cố Tổng thống Chun Doo-hwan.Mặt khác, vào rạng sáng ngày 24/11, một bàn thờ tưởng niệm cố Tổng thống do tổ chức dân sự khuynh hướng bảo thủ lập ra phía trước tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các), quận Jongno, Seoul đã bị chính quyền quận Jongno cưỡng chế dẹp bỏ sau hai tiếng, do vi phạm Luật giao thông đường bộ.Tang lễ ông Chun Doo-hwan được tổ chức trong 5 ngày, tới hết ngày 27/11. Địa điểm an táng vẫn chưa được quyết định.