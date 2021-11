Hàn Quốc khánh thành nhà máy phát điện năng lượng Mặt trời nổi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 24/11 đã đến thăm đập Hapcheon, huyện Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang, dự lễ khánh thành nhà máy phát điện năng lượng Mặt trời nổi trên mặt nước lớn thứ 10 thế giới.Đập Hapcheon là nơi đầu tiên trên thế giới thương mại hóa năng lượng Mặt trời nổi trên đập với sản lượng điện hàng năm chỉ đạt 0,5 MW, khai trương vào năm 2012. Song sản lượng điện dự kiến đạt 41 MW/năm nếu nhà máy phát điện mới đi vào hoạt động.Phủ Tổng thống Hàn Quốc giải thích lượng điện sản xuất tại đây có thể phục vụ cho 60.000 người, tương đương 20.000 hộ gia đình, tức đủ cung cấp cho gia đình của 43.000 người dân huyện Hapcheong. Ngoài ra, nhà máy phát điện năng lượng Mặt trời giúp giảm tới 30 tấn bụi mịn và 26.000 tấn khí nhà kính mỗi năm so với nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá.Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Moon cho biết năng lượng Mặt trời được coi là năng lượng tái tạo quan trọng nhất. Nhà máy phát điện năng lượng Mặt trời nổi của Hàn Quốc có tiềm năng cao, với mức sản xuất lên tới 9,4 GW điện, tương đương với sản lượng điện của 9 nhà máy điện hạt nhân.Ông Moon nhấn mạnh năng lượng Mặt trời trên mặt nước có thể đóng vai trò quan trọng trong chính sách chuyển đổi năng lượng của Chính phủ nhằm giảm tỷ trọng nhà máy nhiệt điện bằng than đá và nhà máy điện nguyên tử, tăng tỷ trọng sản xuất năng lượng tái tạo. Nỗ lực này cũng sẽ giúp ích cho “kịch bản trung hòa carbon năm 2050” của Seoul, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ sản xuất năng lượng tái tạo lên 70% vào năm 2050.