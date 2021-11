Nhu cầu điện năng cao điểm mùa đông tại Hàn Quốc dự báo lên tới 93,5 GW

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp rà soát và điều phối các vấn đề Nhà nước ngày 25/11 do Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum chủ trì, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên dự báo nhu cầu điện năng tối đa trong đợt cao điểm mùa đông năm nay rơi vào khoảng 90,4-93,5 GW cho tuần thứ ba của tháng 1.Con số này cao hơn so với dự báo của năm ngoái (87,6-90,4 GW). Tuy nhiên, Bộ sẽ hạn chế tối đa việc bảo trì nhà máy phát điện trong mùa đông nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, không gián đoạn cho người dân.Dự trữ điện năng tối thiểu dự kiến rơi vào khoảng 88,1- 92,1 GW cho tuần thứ hai của tháng 12 tới. Trong thời gian này, công suất cung cấp điện ước đạt 105,3 GW, dự trữ điện năng đạt 13,2 GW, tỷ lệ dự trữ đạt 14,4%.Thông thường, dự trữ điện năng cần đạt trên 10 GW và tỷ lệ dự trữ trên 10% để đảm bảo cung cấp điện ổn định ngay cả trong tình huống khẩn cấp như nhà máy phát điện xảy ra sự cố. Tính cả việc 8-16 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá dừng hoạt động trong mùa đông tới, Chính phủ có kế hoạch duy trì dự trữ điện năng trên ngưỡng 10,1 GW. Nếu giảm công suất sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá thì tỷ lệ dự trữ trong tuần thứ hai của tháng 12 dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 10,9%.Chính phủ hy vọng việc ngừng hoạt động nhà máy nhiệt điện than đá sẽ giúp giảm thải ra 2,838 tấn bụi mịn so với trước khi thực hiện chế độ quản lý bụi mịn theo mùa (tháng 12 năm 2018-tháng 2 năm 2019).Chính phủ đã chỉ định từ tháng 1 đến ngày 28/2 năm sau là thời điểm thực hiện đối sách cung cầu điện năng cho đợt cao điểm mùa đông, hợp tác cùng các cơ quan hữu quan như Sàn giao dịch điện năng Hàn Quốc (KPX) thành lập phòng theo dõi tình hình cung cầu điện năng để rà soát và đối phó.Bộ có kế hoạch bổ sung kịp thời 9,7-13,5 GW điện dự trữ khi cần thiết nhằm đảm bảo việc cung cấp điện không bị gián đoạn.