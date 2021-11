Nạn nhân Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 khởi kiện đòi Nhà nước bồi thường thiệt hại

Photo : YONHAP News

"Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ" ngày 24/11 đã tổ chức buổi họp báo, công bố sẽ đại diện cho hơn 70 nạn nhân bị thiệt mạng, bị thương hoặc bị di chứng do sự đàn áp của Chính phủ trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980, khởi kiện đòi Nhà nước bồi thường thiệt hại.Nhóm luật sư cho biết mặc dù Nhà nước đã có sự bù đắp nhất định cho các nạn nhân, nhưng chỉ ở mức rất nhỏ, thậm chí còn mang tính "sỉ nhục". Dù đã muộn, nhưng các nạn nhân muốn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại, truy cứu trách nhiệm của Nhà nước về tội lỗi quá khứ.Một nạn nhân đã trực tiếp đứng ra làm chứng tại buổi họp báo, chia sẻ người này vẫn luôn gặp ác mộng bởi những ký ức bị đàn áp bằng vũ lực trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju thời còn là một thanh niên 19 tuổi. Một người khác là gia quyến của một nạn nhân bị thiệt mạng trong Phong trào Gwangju chia sẻ em trai là học sinh lớp 10 đã bị thiệt mạng khi tham gia biểu tình, sau đó cả gia đình phải sống trong sự giám sát chặt chẽ của quân đội và cảnh sát.Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ cho biết lý do mà các nạn nhân quyết định khởi kiện đòi Nhà nước bồi thường là bởi phán quyết của Tòa án Hiến pháp và Tòa án tối cao gần đây đã mở ra con đường cho các nạn nhân có thể được nhận bồi thường.Luật bồi thường thiệt hại cho những người có liên quan trong Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 được lập ra vào năm 1990, có nội dung quy định về việc hỗ trợ đời sống, bồi thường nhất định cho những người có liên quan, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động sau khi tham gia Phong trào Gwangju. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng luật này chỉ mang tính chất bù đắp phần nào thiệt hại cho các nạn nhân, không phải mang tính chất bồi thường.Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tháng 5 năm nay ra phán quyết cho rằng việc coi nạn nhân nhận bồi thường thiệt hại là đã hòa giải xong với Nhà nước, nên không được khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại khác là vi Hiến.Tới tháng 8, Tòa án tối cao cũng phán quyết rằng những người liên quan tới Phong trào Gwangju dù đã được bồi thường thiệt hại theo Luật bồi thường 18/5 vẫn có thể khởi kiện Nhà nước đòi bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần do bị giam lỏng trái phép.