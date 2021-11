Điều khoản xử phạt nặng với tài xế uống rượu lái xe trên hai lần bị kết luận vi hiến

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 26/11 đã kết luận Khoản 1 Điều 148 Luật Giao thông đường bộ quy định về việc xử phạt nặng với tài xế có hành vi uống rượu lái xe trên hai lần, là vi hiến.Vào tháng 9/2018, một người đàn ông tên là Yoon Chang-ho sống ở thành phố Busan đã qua đời do bị một tài xế say rượu tông phải. Nhân vụ việc này, dư luận dấy lên ý kiến yêu cầu phải xử phạt nặng với hành vi uống rượu lái xe. Sau đó, Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (còn được gọi là Luật Yoon Chang-ho) đã được thông qua tại Quốc hội.Trọng tâm của việc sửa đổi là xử phạt nặng với tài xế liên tục tái phạm hành vi uống rượu lái xe. Đối tượng bị xử phạt nặng được điều chỉnh từ uống rượu lái xe trên ba lần thành trên hai lần. Mức phạt được nâng từ 2 năm tới tối đa 5 năm tù giam, hoặc phạt tiền từ 10 triệu won (8.380 USD) tới tối đa 20 triệu won (16.760 USD).Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp kết luận điều khoản này vi hiến do đi ngược với "nguyên tắc cân bằng-hợp lý" giữa trách nhiệm và xử phạt hình sự.Tòa án Hiến pháp giải thích rằng dù tài xế tái diễn hành vi uống rượu lái xe, nhưng mức độ nguy hiểm có thể khác nhau tùy theo nồng độ cồn trong máu. Điều khoản trên có thể dẫn tới trường hợp là xử phạt quá nặng với cả các trường hợp vi phạm tương đối nhẹ. Ngoài ra, điều khoản này cũng không có tiêu chuẩn về thời gian giữa các lần tái phạm. Ví dụ, nếu hai lần vi phạm cách nhau 10 năm, thì khó có thể coi là "liên tục vi phạm".