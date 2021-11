EU liệt Air Koryo vào danh sách hạn chế hoạt động 11 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26/11 đã công bố “Danh sách an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EU)” trên trang web chính thức, trong đó cấm tất cả máy bay của Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Koryo, trừ hai máy bay chở khách TU-204 do Nga sản xuất, hoạt động tại châu Âu do không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp EC hạn chế hoạt động của Air Koryo.Ủy ban châu Âu hàng năm chỉ định hãng hàng không bị hạn chế toàn bộ hoặc một phần hoạt động căn cứ theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế.Tất cả máy bay do Air Koryo vận hành bị cấm hoạt động ở EU từ năm 2006. Năm 2010, sau khi nước này nhập máy bay TU-204 do Nga sản xuất, Liên minh châu Âu đã điều chỉnh từ lệnh “cấm hoàn toàn” sang “hạn chế vận hành”.Năm nay, Ủy ban châu Âu chỉ định tổng cộng 97 hãng hàng không, trong đó có 90 hãng hàng không của 15 quốc gia như Afghanistan, Sudan, Cộng hòa dân chủ Congo, vào danh sách cấm vận hành toàn bộ. Air Koryo và Hãng hàng không quốc gia Iran Air thuộc đối tượng “hạn chế vận hành”.