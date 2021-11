Diện tích đất thuộc sở hữu của người nước ngoài tăng 1,3% nửa đầu năm 2021

Photo : KBS News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết tính đến nửa đầu năm nay, diện tích bất động sản thuộc sở hữu người nước ngoài là 256,7 km², tăng khoảng 3,4 km² so với cuối năm ngoái. Con số này chiếm 0,26% tổng diện tích lãnh thổ Hàn Quốc là 100.413 km², tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2020.Căn cứ theo giá đất do Nhà nước quy định, diện tích đất mà người nước ngoài sở hữu có tổng giá trị là 31.690,6 tỷ won (26,5 tỷ USD), tăng 0,6% so với cuối năm ngoái.Bộ Địa chính và giao thông cho biết tỷ lệ bất động sản thuộc sở hữu người nước ngoài tăng cao trong giai đoạn năm 2014-2015, song tốc độ đã chững lại từ năm 2016 và duy trì cho đến nay. Lý do sở hữu đất chủ yếu là người mang quốc tịch nước ngoài được tặng hoặc thừa kế đất, hay do công dân Hàn Quốc sở hữu đất chuyển quốc tịch.Xét theo quốc tịch, người mang quốc tịch Mỹ sở hữu 136,75 triệu m², tăng 2,6% so với năm ngoái, chiếm 53,3% tổng diện tích đất thuộc sở hữu của người nước ngoài. Ngoài ra, người mang quốc tịch Trung Quốc sở hữu 7,9%, châu Âu 7,1%, Nhật Bản 6,5%, các quốc gia khác là 25,2%.Theo mục đích sử dụng đất, 66,7% là đất lâm nghiệp và nông nghiệp, 22,8% là đất nhà xưởng, 4,6% là mục đích nghỉ dưỡng.Xét theo đối tượng sở hữu, 55,9% đất thuộc sở hữu của Hàn kiều nước ngoài, chiếm nhiều nhất; sau đó tới đất thuộc sở hữu của các công ty liên doanh với nước ngoài chiếm 27,7%, của người nước ngoài thuần túy là 8,8%, của công ty nước ngoài là 7,4% và của Chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài là 0,2%.