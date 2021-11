Hội đồng an ninh quốc gia họp rà soát tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/11 đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon chủ trì, rà soát tình hình bán đảo Hàn Quốc và khu vực.Các ủy viên đánh giá việc nối lại tour tham quan tới Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Làng đình chiến Bàn Môn Điếm là cơ hội tốt để trải nghiệm thực trạng và khung cảnh hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, qua đó nhất trí mở rộng dần cơ hội tham quan cho người dân theo lộ trình từng bước khôi phục cuộc sống thường nhật.Vào ngày 18/12 năm ngoái, hoạt động tham quan Làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã bị tạm dừng do dịch COVID-19, sau đó được nối lại một phần hoạt động vào ngày 20/4 năm nay. Tuy nhiên, chương trình tham quan đã bị tạm dừng một lần nữa vào tháng 7, khi thủ đô Seoul và khu vực lân cận nâng lệnh giãn cách xã hội lên mức cao nhất.Mặt khác, các ủy viên Ủy ban thường trực cũng thảo luận về “Hội nghị Bộ trưởng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc 2021” diễn ra tại thủ đô Seoul, một hội nghị cấp cao về hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên hội nghị này được tổ chức tại châu Á và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhân cơ hội này, các ủy viên tham dự cuộc họp nhất trí hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường năng lực hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở nhiều lĩnh vực đa dạng như công nghệ cao và y tế, phù hợp với vị thế quốc gia được nâng cao.