“Hàn Quốc và Mỹ đang đạt được tiến triển có ý nghĩa về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young ngày 25/11 đánh giá Hàn Quốc và Mỹ đang đạt được những tiến triển có ý nghĩa về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Theo ông Lee, tuyên bố chấm dứt chiến tranh là biện pháp hữu hiệu để một lần nữa xây dựng cánh cửa hòa bình và thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Hiện nay, Chính phủ hai nước đã đạt tới giai đoạn hoàn tất thảo luận về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và đang tìm kiếm phương thức, thời điểm để đưa ra đề xuất với miền Bắc.Tiếp đó, ông Lee đề cập đến tình hình tìm kiếm phương án hợp tác nhân đạo cho Bình Nhưỡng trong lĩnh vực y tế sức khỏe, nước uống và vệ sinh của Seoul và Washington. Bộ trưởng Lee đánh giá những điểm này dù sẽ mất thời gian những có thể truyền đạt thông điệp không tồi, lôi kéo Bắc Triều Tiên ngồi xuống bàn đàm phán.Mặt khác, trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn học thuật quốc tế lần thứ hai diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Lee bày tỏ lấy làm tiếc khi dự án “Đại từ điển tiếng Hàn” (Gyeoremal Keunsajeon), dự án hợp tác giữa hai miền nhằm biên soạn từ điển thống nhất liên Triều đã phải dừng lại do quan hệ hai miền đình trệ. Phía Seoul sẽ tiếp tục thu thập và biên soạn phần của mình bất kể tình hình chính trị, an ninh.Bộ trưởng Lee cho rằng nếu hai nước không trao đổi ngôn ngữ, giao tiếp với nhau thì khác biệt về ngôn ngữ sẽ càng lớn và càng khó hiểu nhau hơn. Chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội để hỗ trợ việc biên soạn “Đại từ điển tiếng Hàn” trong thời gian tới.Năm 2005, học giả ngôn ngữ hai miền Nam-Bắc đã thành lập Ủy ban biên soạn từ điển thống nhất liên Triều, chính thức khởi động dự án “Đại từ điển tiếng Hàn”. Tuy nhiên, hoạt động chung của ủy ban này liên tục bị gián đoạn do tình hình quan hệ hai miền và chấm dứt hẳn kể từ sau cuộc họp cuối cùng vào tháng 12 năm 2015.