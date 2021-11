Thị trường tài chính gia tăng biến động sau khi phát sinh biến thể Omicron

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon ngày 29/11 đã chủ trì cuộc họp rà soát tài chính kinh tế vĩ mô, kiểm tra tình hình thị trường tài chính trong và ngoài nước sau khi phát sinh biến thể Omicron của virus COVID-19.Thứ trưởng Lee phân tích sau khi có thông tin về biến thể mới, giá cổ phiếu trong và ngoài nước đã giảm, tỷ giá hối đoái won/USD tăng, trong khi lãi suất và giá dầu quốc tế quay đầu giảm mạnh, thị trường tài chính trong và ngoài nước gia tăng biến động. Trên thị trường tài chính quốc tế, tâm lý tránh rủi ro lan rộng, tâm lý đầu tư co hẹp, thị trường tài chính Hàn Quốc cũng đang chịu ảnh hưởng một phần.Từ nay cho tới trước khi có phân tích rõ ràng về xu hướng lây lan, mức độ nguy hiểm của biến thể mới, Chính phủ sẽ tạm thời coi biến thể Omicron là một yếu tố có thể làm gia tăng bất ổn trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.Tuy nhiên, Thứ trưởng Lee nhắc tới khả năng phục hồi của thị trường tài chính Hàn Quốc trong các lần tái bùng phát COVID-19 trước đó; đồng thời hệ thống y tế, phòng dịch COVID-19 của thế giới đã được cải thiện hơn nhiều so với trước. Do vậy, cần cân nhắc một cách tổng hợp tình hình để bình tĩnh xem xét.Ngoài ra, Chính phủ sẽ khởi động hệ thống giám sát 24/24 giờ thị trường tài chính trong và ngoài nước; các ban ngành hữu quan sẽ tích cực đối phó một cách chủ động nếu cần thiết.