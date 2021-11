WHO: “Mất khoảng vài tuần để xác định được mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron”

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 28/11 (giờ địa phương) đã ra một tuyên bố cho biết hiện vẫn chưa nắm bắt được rõ ràng về tốc độ lây lan và nguy cơ bệnh tiến triển nặng của biến thể Omicron virus COVID-19.Theo báo cáo sơ bộ của WHO, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do nhiễm virus biến thể này ở Nam Phi đang gia tăng. Tuy nhiên, nguyên nhân có thể là do số ca nhiễm COVID-19 nói chung tăng chứ không phải do biến thể Omicron. Ngoài ra, không có thông tin nào cho thấy triệu chứng của người nhiễm Omicron khác với người nhiễm các virus biến thể khác. WHO dự đoán sẽ mất vài ngày đến vài tuần mới có được thông tin rõ ràng hơn để xác định mức độ nghiêm trọng của triệu chứng.Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới ngày 26/11 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia, thảo luận về tính chất nghiêm trọng đối với virus biến thể mới, quyết định đặt tên cho biến thể mới của virus COVID-19 là "Omicron" và phân loại là "biến thể đáng lo ngại".WHO tiếp tục kêu gọi mọi người luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn, thông gió và tiêm chủng đầy đủ. Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được xác định trong mẫu bệnh phẩm thu thập vào ngày 9/11 tại Nam Phi, được báo cáo cho WHO vào ngày 24/11.