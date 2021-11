50.000 khán giả “bùng nổ cảm xúc” với BTS trong buổi concert tại Los Angeles

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 27/11 (giờ địa phương) đã tổ chức concert “Permission To Dance On Stage - Los Angeles” tại sân vận động Sofi, ở Los Angeles, Mỹ. Đây là sân khấu có khán giả đầu tiên của BTS sau hai năm.Một ngày trước khi diễn ra buổi công diễn, xung quanh sân vận động Sofi đã chật cứng người hâm mộ. Người hâm mộ đã phải xếp hàng trước các gian hàng bán đồ lưu niệm, đợi vài tiếng đồng hồ mới được cầm trên tay áo phông hoặc quạt có in hình BTS.Người hâm mộ được vào trong khán đài từ 5 giờ 30 phút chiều. Đến 7 giờ 50 phút tối, cả sân vận động như vỡ òa trong tiếng cổ vũ khi 7 chàng trai xuất hiện trong trang phục trắng, biểu diễn ca khúc mở màn “On”. Nhiệt độ bên ngoài ở Los Angeles se lạnh nhưng sân khấu của BTS nóng hơn bao giờ hết với hàng loạt bản hit đình đám như “Fire”, “DNA”.Ngoài buổi concert hôm 27/11, BTS tiếp tục tổ chức ba buổi biểu diễn nữa vào ngày 28/11, 1-2/12. Tuy nhiên, gần 50.000 vé trong mỗi buổi diễn đã được bán hết chỉ trong phút chốc ngay sau khi mở bán, chứng tỏ sức nóng toàn cầu của BTS.Công ty quản lý BigHit Music cho biết chương trình đã được phát trực tiếp qua màn hình lớn gần sân vận động với quy mô khoảng 6.400 chỗ ngồi. Sân khấu cuối cùng trong ngày 2/12 sẽ được ghi hình và phát trực tuyến cho khán giả chưa có cơ hội xem tận mắt.