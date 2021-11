Cố Tổng thống Roh Tae-woo được an táng tại Nghĩa trang Donghwa, Paju

Photo : YONHAP News

Gia quyến cố Tổng thống Roh Tae-woo đã quyết định địa điểm chôn cất cố Tổng thống là Công viên (nghĩa trang) Donghwa Gyeongmo nằm trong đặc khu du lịch Đồi Thống nhất, thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.Trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 29/11, con trai cố Tổng thống là ông Roh Jae-hyun cho biết sẽ tuân theo ý nguyện của cha mình về niềm mong mỏi hòa bình và thống nhất hai miền Nam-Bắc, lựa chọn con đường không gây "gánh nặng" cho quốc gia và xã hội, nên sẽ chọn an táng cố Tổng thống ở Nghĩa trang Donghwa.Ông Roh Tae-woo từ trần vào ngày 26/11 vừa qua, hiện đang được an táng tạm thời tại chùa Geomdan (Kiềm Đan) ở thành phố Paju.Ban đầu, gia quyến định chôn cất cố Tổng thống trên Đồi Thống nhất theo di nguyện của người đã khuất, nhưng thành phố Paju không đồng ý, do đây là đặc khu du lịch. Tuy nhiên, Nghĩa trang Donghwa là nơi dành cho những người tị nạn và người dân thành phố, nên một quan chức thành phố cho biết việc chôn cất cố Tổng thống tại đây sẽ không gặp vấn đề gì theo Luật về an táng.