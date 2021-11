Hơn một nửa phụ nữ đã kết hôn chưa có con trả lời không có kế hoạch sinh con

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/11 công bố kết quả khảo sát dân số và nhà ở năm 2020, tiến hành với 20% hộ gia đình trên toàn quốc tính đến ngày 1/11/2020 về các lĩnh vực phụ nữ, sinh sản, trẻ em và di chuyển dân số. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên được tiến hành sau 5 năm kể từ năm 2015.Dân số là nữ giới của Hàn Quốc đạt 25,16 triệu người, tăng 275.000 người so với 5 năm trước. Độ tuổi bình quân của nữ giới là 44,2 tuổi, tăng 2,6 tuổi. Số trẻ chào đời bình quân của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) là 1,52 trẻ, giảm 0,11 trẻ so với năm 2015.Tỷ lệ phụ nữ đã kết hôn không có con là 14,5%, tăng 3,3%. Đặc biệt là tỷ lệ phụ nữ ngoài 30 tuổi đã kết hôn không có con đạt 20,3%, tăng 4,9%.Trong số 6,06 triệu phụ nữ từ 15-49 tuổi, có 750.000 phụ nữ trả lời có kế hoạch sinh con trong thời gian tới, giảm hơn 260.000 người so với 5 năm trước. Ngược lại, trong số 880.000 phụ nữ đã kết hôn nhưng không có con, có 460.000 người, tức hơn một nửa (52,8%), trả lời không có kế hoạch sinh con, tăng mạnh tới 15,6% so với cách đây 5 năm.Độ tuổi kết hôn của phụ nữ ngày càng muộn hơn và có sự khác biệt rõ nét tùy theo trình độ học vấn. Độ tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ trên 15 tuổi là 24,6 tuổi, của nam giới là 28,3 tuổi, tăng lần lượt 0,4 tuổi và 0,5 tuổi so với 5 năm trước. Trong đó, độ tuổi kết hôn lần đầu của phụ nữ trình độ học vấn trên đại học là 27,1 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông là 24,2 tuổi, và dưới trung học phổ thông là 21,6 tuổi.