Washington hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/11 (giờ địa phương), Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter nhấn mạnh điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải gửi một thông điệp mạnh mẽ và thống nhất tới Bắc Triều Tiên, yêu cầu nước này ngừng ngay các hành động khiêu khích, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cũng như tham gia vào các cuộc đàm phán với Washington.Bà Porter đưa ra phát biểu trên để trả lời cho câu hỏi về bài báo gần đây cho rằng Canada quan sát thấy có hàng chục chuyến tàu trên vùng biển phía Đông Trung Quốc, nhiều khả năng có liên quan đến Bắc Triều Tiên.Phó phát ngôn viên Porter nói thêm các nghị quyết của Hội đồng bảo quan Liên hợp quốc về Bình Nhưỡng vẫn có hiệu lực, hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định.Căn cứ theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua năm 2017, cộng đồng quốc tế đang tiến hành hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn hành vi vận chuyển các mặt hàng trong diện trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên qua đường biển như nhiên liệu.Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Australia, Canada và New Zealand đã tham gia giám sát các hoạt động vận chuyển trái phép qua đường biển của Bắc Triều Tiên. Đức bắt đầu tham gia hoạt động này từ giữa tháng 11 vừa qua.