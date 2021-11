Thành phố Seoul khai thác xe tự hành thương mại từ 30/11

Photo : YONHAP News

Từ ngày 30/11, thành phố Seoul triển khai dịch vụ vận tải thu phí bằng xe tự hành, bắt đầu bằng ba chiếc xe ô tô con tự hành tại khu vực phường Sangam, quận Mapo. Đây là xe tự hành được khai thác thương mại đầu tiên tại Hàn Quốc. Tài xế sẽ không phải cầm vô lăng, khách hàng có thể gọi xe bằng ứng dụng thông minh trên điện thoại di động.Cho tới cuối tháng sau, thành phố sẽ vận hành tổng cộng 6 xe tự hành, trong đó có 1 xe buýt, chạy vòng quanh khu vực ga DMC, sân vận động World Cup, công viên World Cup.Trong vòng hơn một tháng sau khi vận hành miễn phí, các xe tự hành sẽ chuyển sang thu phí từ tháng 1 năm sau. Mức phí với xe buýt tự hành đó là 1.200 won (1 USD)/lượt, xe con tự hành là dưới 3.000 won (2,5 USD).Mục tiêu của chính quyền thành phố là khai thác trên 50 xe tự hành riêng tại khu vực phường Sangam, quận Mapo cho tới năm 2026.Tại sự kiện cùng ngày, Thị trưởng Oh Se-hoon đã trực tiếp lên xe tự hành, và trao giấy phép kinh doanh cho hai đơn vị triển khai. Ông Oh đánh giá chiếc xe đã dừng một cách chính xác như được lái bởi một người tài xế lão luyện.Ông Oh nhấn mạnh từ ngày hôm nay, xe tự hành bắt đầu được khai thác như một phương tiện giao thông cho người dân phường Sangam. Vào đầu năm sau, thành phố sẽ mở rộng áp dụng xe tự hành sang các khu vực khác trên toàn thành phố, như quận Gangnam, Yeouido. Vào tháng 4 năm sau, thành phố sẽ áp dụng xe buýt tự hành tại khu vực suối Cheonggye (Thanh Khê), và áp dụng xe buýt tự hành tuyến dài chạy vào ban đêm từ năm 2023.Từ nay tới năm 2026, thành phố sẽ đầu tư 150 tỷ won (126,3 triệu USD) để hoàn thiện các hạ tầng liên quan, như hệ thống đèn tín hiệu.