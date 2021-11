BTS chia sẻ cảm xúc được đứng trên sân khấu có khán giả sau hai năm

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đang bước sang ngày biểu diễn thứ hai của concert “Permission To Dance On Stage - Los Angeles” tại thành phố Los Angeles, Mỹ.7 chàng trai BTS đã khiến 50.000 người hâm mộ có mặt tại sân vận động SoFi ở Los Angeles đứng ngồi không yên, vừa giơ cao lightstick (gậy cổ vũ phát sáng) vừa đồng thanh hát vang theo giai điệu các bản hit đình đám như “Fire”, "DNA” đến các ca khúc từng giành ngôi Quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard như “Dynamite”, “Butter”.Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo tổ chức tại sân vận động SoFi ngày 28/11 (giờ địa phương), các thành viên BTS cho biết cảm thấy rất vui sau hai năm được đứng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng chục ngàn người hâm mộ.Nhìn lại hai năm qua, Jimin cho biết đó là quãng thời gian cực kỳ mệt mỏi và buồn bã vì không thể gặp gỡ người hâm mộ. Nhưng cả 7 thành viên đều cố gắng làm tất cả những điều có thể, liên tục ra mắt các ca khúc mới như “Dynamite”, “Butter” và “Permission to Dance”. Nhóm đã nỗ lực hết sức để mang lại niềm an ủi cho mọi người cũng như cho chính bản thân nhóm. Jimin chia sẻ dường như mọi thứ đã trở về như trước đây và mong rằng dịch COVID-19 sẽ sớm kết thúc để mọi người có thể sớm quay trở lại cuộc sống bình thường, bắt đầu một khởi đầu mới.Trưởng nhóm RM cho biết nhóm đã luôn làm hết sức mình bằng tất cả tình yêu với âm nhạc trên từng sân khấu, trong từng bản nhạc. Và chính những nỗ lực dù là trong khoảnh khắc nhỏ đó đã mang đến cho BTS điều kỳ diệu của ngày hôm nay.Phát biểu về cảm xúc khi BTS hai năm liên tiếp được đề cử trong giải Grammy, thành viên Suga cho biết đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hồi hộp vì nhóm tiếp tục được nhận đề cử cho giải thưởng danh giá này, mục tiêu mà nhóm luôn hướng đến ngay từ ban đầu. Dù được đề cử nhưng để thắng được giải là điều không hề dễ dàng, nhưng nhóm vẫn tràn đầy hy vọng. Còn cá nhân Jimin cho rằng chỉ cần tiếp tục nỗ lực thì có thể thành công và nhóm có tham vọng là thắng giải thưởng Grammy.Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ BTS “Army” đã nhận được nhiều lời khen khi có hành động thu dọn sạch sẽ rác trong và ngoài sân vận động diễn ra concert sau khi buổi biểu diễn kết thúc.Concert lần này của BTS diễn ra trong 4 ngày là 27-28/11 và 1-2/12 tại sân vận động SoFi. BTS đã lập kỷ lục lần đầu tiên bán hết vé cả 4 buổi biểu diễn của concert. Dự kiến tổng số khán giả đến xem cả 4 buổi biểu diễn sẽ vượt quá 200.000 người.