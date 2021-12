Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 7 nước thảo luận về biến thể Omicron và chuỗi cung ứng toàn cầu

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Choi Jong-moon ngày 30/11 đã tham dự cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp 6 nước dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman.Bộ Ngoại giao cho biết quan chức các nước đã chia sẻ ý kiến về tình hình ứng phó với biến thể Omicron của virus COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu, kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).Đây là cuộc họp cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lần thứ 21 được tổ chức sau lần đầu tiên vào tháng 1 năm ngoái, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ và Việt Nam.Tại cuộc họp lần này, Thứ trưởng Choi đã trình bày về biện pháp hạn chế nhập cảnh và kế hoạch khuyến khích tiêm chủng COVID-19 mũi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron. Ông Choi cho biết Seoul sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực quốc tế đa dạng nằm tăng cường an ninh sức khỏe như Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19, xây dựng mối quan hệ đối tác vắc-xin toàn cầu Hàn-Mỹ.Tiếp đó, Thứ trưởng Hàn Quốc chia sẻ tình trạng khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel đang được khắc phục nhờ sự hỗ trợ của các nước như Australia, Việt Nam. Đồng thời, ông Choi đề xuất các nước tiếp tục thảo luận về lĩnh vực hợp tác cụ thể trong năm tới nhằm tăng cường chuỗi cung ứng.Thứ trưởng Choi cũng đưa ra đánh giá về thành quả của Hội nghị COP26 vừa qua như việc thông qua Hiệp ước khí hậu Glasgow, tiếp đó nhấn mạnh cam kết của Seoul về cắt giảm khí thải nhà kính, thực hiện mục tiêu kìm hãm nhiệt độ Trái đất nóng lên trong khoảng 1,5 độ C.