Quan chức an ninh Hàn Quốc thăm Thiên Tân, Trung Quốc vào 2/12

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon sẽ thăm thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) trong vòng hai ngày, từ ngày 2/12 theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì.Ông Suh dự kiến sẽ hội đàm với ông Dương Khiết Trì, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề quan tâm chung, như quan hệ Hàn-Trung, vấn đề bán đảo Hàn Quốc, tình hình khu vực và quốc tế.Phủ Tổng thống giới thiệu chuyến thăm lần này của ông Suh mang tính chất đáp lại chuyến thăm thành phố Busan vào tháng 8 năm 2020 của ông Dương Khiết Trì.Nhiều khả năng trong cuộc hội đàm lần này, quan chức hai nước sẽ trao đổi về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Trước đó, Chánh Văn phòng Suh đã thăm Mỹ vào ngày 13/11, trao đổi ý kiến về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Hiện tại, hai nước Hàn-Mỹ đang thảo luận ở cấp chuyên viên về vấn đề này. Do vậy, có thể khi thăm Trung Quốc, ông Suh Hoon sẽ trình bày về tình hình thảo luận, đề nghị sự phối hợp của Bắc Kinh.Ngoài ra, có thể hai bên sẽ thảo luận về việc Trung Quốc có tham gia vào việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh với tư cách là nước đương sự trong chiến tranh Triều Tiên hay không. Trước đó, Bắc Kinh từng bày tỏ mong muốn tham gia tuyên bố chấm dứt chiến tranh.Cuối cùng, có thể hai bên sẽ trao đổi về khả năng Tổng thống Moon Jae-in thăm Trung Quốc nhân Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau và chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình.