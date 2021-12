Tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn đạt 83,5 tuổi

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/12 công bố kết quả điều tra về tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn. Những trẻ em chào đời trong năm ngoái sẽ sống bình quân tới 83,5 tuổi, dài hơn 0,2 năm so với tuổi thọ kỳ vọng năm 2019, và hơn 3,2 năm so với cách đây 10 năm.Theo giới tính, tuổi thọ kỳ vọng của các bé trai sinh ra trong năm ngoái là 80,5 tuổi, của các bé gái là 86,5 tuổi, chênh nhau 6 năm. Xác suất sống tới 80 tuổi của các bé trai là 62,6%, của bé gái là 81,5%.Một quan chức Cục Thống kê cho biết so với bình quân của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tuổi thọ kỳ vọng của bé trai Hàn Quốc dài hơn 2,6 năm, của bé gái là dài hơn 3,3 năm. Tuổi thọ kỳ vọng của bé gái Hàn Quốc dài thứ hai trong số các nước OECD, chỉ sau Nhật Bản.Xác suất tử vong do mắc ba bệnh gồm ung thư, tim mạch và viêm phổi của các em bé sinh ra vào năm ngoái là 46,8% với bé gái, và 37,3% với bé trai. Trong đó, rủi ro mắc ung thư của bé trai là 26,4%, của bé gái là 15,9%, là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tử vong.Ngoài ra, xác suất tử vong do mắc "bệnh truyền nhiễm đặc biệt và các bệnh liên quan tới ký sinh trùng" (như COVID-19), ở bé trai là 3,3%, bé gái là 4,1%, có mức tăng cao nhất trong số các loại bệnh so với một năm trước.Một điều đáng lưu ý là nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng máu gia tăng, lần đầu tiên lọt vào 10 căn bệnh có nguy cơ gây tử vong hàng đầu kể từ khi Cục Thống kê quốc gia bắt đầu điều tra.Nếu loại bỏ nguyên nhân tử vong là ung thư, thì tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn sẽ tăng thêm 3,6 năm. Nếu loại bỏ nguyên nhân là các bệnh tim mạch, thì người Hàn sẽ có thể sống thêm 1,4 năm.Thời gian mà một người sống khỏe mạnh, không bị đau ốm là 65,6 năm với các bé trai và 67,2 năm với các bé gái.Xét theo khu vực, tuổi thọ kỳ vọng ở Seoul dài nhất, 84,8 tuổi, sau đó tới thành phố Sejong, đảo Jeju. Tuổi thọ kỳ vọng ở tỉnh Bắc Gyeongsang và Bắc Chungcheong ngắn nhất, đạt 82,6 tuổi.