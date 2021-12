Kim ngạch nhập nhẩu tháng 11 lập kỷ lục hơn 60 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 11 đạt 60,44 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đà tăng 13 tháng liên tiếp và cao hơn 4,52 tỷ USD so với kỷ lục của tháng 9 vừa qua (55,92 tỷ USD).Xuất khẩu của Hàn Quốc đã chạm mốc 50 tỷ USD vào tháng 10 năm 2013 và vượt ngưỡng 60 tỷ USD sau 8 năm một tháng.Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,59 tỷ USD, giảm nhẹ so với thành tích 2,64 tỷ USD trong tháng 10.Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt 583,8 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên ước tính kim ngạch xuất khẩu năm nay sẽ vượt thành tích xuất khẩu và quy mô thương mại kỷ lục của năm 2018.Trong tháng 11, trừ mảng sức khỏe y sinh học (Bio Health) và phụ tùng ô tô, kim ngạch xuất khẩu 13 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng truyền thống chủ lực như chíp bán dẫn, hóa dầu và các mặt hàng tăng trưởng mới như nông, thủy sản, mỹ phẩm, pin thứ cấp đạt mức cao kỷ lục, chỉ xét riêng tháng 11.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang 9 thị trường lớn đều tăng, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc lần đầu tiên vượt 15 tỷ USD, sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vượt 10 tỷ USD.Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 57,36 tỷ USD. Cán cân thương mại thặng dư 3,09 tỷ USD.Chính phủ đánh giá bất chấp lo ngại đà tăng trưởng xuất khẩu sẽ chững lại trong nửa cuối năm, nền tảng xuất khẩu Hàn Quốc đang cho thấy sự vững chắc khi tiếp tục ghi nhận thành tích cao.Tuy nhiên, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu thô và biến thể mới của virus COVID-19 có thể là yếu tố bất ổn ảnh hưởng đến xuất khẩu trong thời gian tới.