Photo : KBS News

Phó Chủ Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc Seo Hyung-soo ngày 1/12 đã tham dự và có bài phát biểu tại buổi thảo luận "Rủi ro cơ cấu của biến đổi dân số và chiến lược đối phó" do Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) và Hội đồng nghiên cứu kinh tế, nhân văn, xã hội tổ chức.Ông Seo đánh giá tình hình tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số của Hàn Quốc đang ở mức có thể đe dọa tới sự tồn vong của hệ thống kinh tế, xã hội.Phó Chủ tịch Seo lấy căn cứ là tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đã ba năm liên tiếp dưới 1 trẻ, từ 0,98 trẻ năm 2018 xuống 0,92 trẻ năm 2019 và 0,84 trẻ năm ngoái. Số trẻ sơ sinh chào đời trong năm ngoái là 272.000 trẻ, chỉ bằng 62,1% so với năm 2015.Ông Seo chỉ ra rằng Chính phủ phải lập hệ thống xúc tiến chính sách dân số riêng, tách khỏi chính sách phúc lợi hiện nay đang đặt trọng tâm vào các đối tượng trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi. Trong thời gian tới, tỷ lệ già hóa dân số sẽ còn tăng mạnh hơn, được dự báo sẽ tăng từ 16% năm 2020 lên 25% năm 2030, 34% năm 2040, 44% năm 2060. Do đó, cần tiếp cận một cách dài hạn, đối phó kịp thời, nâng ngân sách hỗ trợ gia đình lên tương đương bình quân các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Ngân sách hỗ trợ gia đình bình quân của OECD năm 2017 là 2,34% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi của Hàn Quốc chỉ đạt 1,3% GDP.Ngoài ra, các vấn đề khác nảy sinh từ tỷ lệ sinh thấp cần phải giải quyết như khoảng cách về việc làm, cạnh tranh việc làm và giáo dục, tình trạng không kết hôn hoặc kết hôn muộn ở Seoul và các địa phương lân cận, gánh nặng chi phí giáo dục tư, chi phí nhà ở.