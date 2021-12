OECD duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 1/12 đã duy trì dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 là 4%, tương tự như dự báo đưa ra hồi tháng 9.OECD đã duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong khi điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc.OECD giải thích nguyên nhân giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng là do Hàn Quốc đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nhờ nhanh chóng triển khai tiêm chủng vắc-xin, thêm vào đó là cả xuất khẩu và đầu tư được cải thiện và duy trì xu thế hồi phục.Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau được dự đoán đạt 3%, tăng 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 9 nhờ đà phục hồi của tiêu dùng và tuyển dụng mở rộng, tập trung chủ yếu ở ngành dịch vụ.Tuy nhiên, OECD cũng chỉ ra rằng lo ngại về tính ổn định của thị trường tài chính đang ngày càng gia tăng do nợ hộ gia đình và giá bất động sản leo thang. Để giải quyết vấn đề này, Seoul cần tăng cường chính sách tài khóa lành mạnh nhằm quản lý nợ hộ gia đình và mở rộng cung cấp nhà ở.Về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay, tổ chức này dự đoán sẽ đạt 2,4%, tăng 0,2% so với dự đoán hồi tháng 9. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng bình quân năm của Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) năm nay và năm sau được dự đoán lần lượt là 3,8% và 4,4%, đều cao hơn mức dự báo đưa ra trước đó.Kinh tế toàn thế giới dự kiến tăng trưởng 5,6% trong năm nay và 4,5% trong năm tới.Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục giúp phục hồi kinh tế, song cách biệt kinh tế giữa các quốc gia sẽ ngày càng rõ rệt hơn. Dự báo lần này của OECD không phản ánh tác động của biến thể Omicron virus COVID-19.