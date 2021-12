Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận phương án hợp tác ổn định chuỗi cung ứng nguyên vật liệu

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết nhân chuyến thăm Việt Nam, Thứ trưởng Yeo Seung-bae ngày 30/11 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Phó Trưởng ban Đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trương Quang Hoài Nam. Quan chức hai bên đã thảo luận về phương án hợp tác nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.Thứ trưởng Yeo kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác nhằm ổn định chuỗi cung ứng các vật liệu chính, cảm ơn sự phối hợp tích cực của Việt Nam trong vụ khan hiếm dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel tại Hàn Quốc. Vào đầu tháng trước, Hàn Quốc khan hiếm nghiêm trọng loại dung dịch này do biện pháp thắt chặt xuất khẩu urê của Trung Quốc, và đã nhập khẩu khẩn cấp từ Việt Nam.Về phần mình, Việt Nam cảm ơn Hàn Quốc đã lựa chọn nước này để viện trợ vắc-xin COVID-19 đầu tiên, đề xuất hai bên cùng tìm kiếm phương án tái thúc đẩy giao lưu nhân sự, như công nhận chứng nhận tiêm chủng của công dân hai nước.Ngoài ra, quan chức ngoại giao hai bên cũng đã thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc và vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông). Việt Nam đề nghị sự ủng hộ của Hàn Quốc trong việc giải quyết hòa bình vấn đề này. Hàn Quốc nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự ổn định, hòa bình trên vùng biển Hoa Nam, bày tỏ lập trường nhất quán là tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, ủng hộ tự do hàng hải và hàng không.Trước đó, trong ngày 29/11, Thứ trưởng Yeo đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Thứ trưởng Yeo cho biết Hàn Quốc sẽ xúc tiến chính sách phương Nam mới đặt trọng tâm vào vắc-xin và y tế, kỹ thuật số, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), hòa bình và an ninh, môi trường và biến đổi khí hậu. Đáp lại, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ mong muốn hợp tác tích cực với Seoul.Hàn Quốc và Việt Nam sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau, và đang thảo luận để nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược hiện nay.