GDP Hàn Quốc tăng trưởng nhẹ trong quý III/2021

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 2/12 công bố thống kê sơ bộ cho biết tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc quý III vừa qua tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với quý II. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý II năm ngoái (-3,2%).Sau khi ghi nhận tăng trưởng kinh tế âm trong hai quý đầu năm 2020 do dịch COVID-19 bùng phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hai quý tiếp theo cùng năm lần lượt là 2,2% và 1,1%, sau đó tiếp tục tăng trưởng 1,7% trong quý I năm nay, 0,8% trong quý II và 0,3% trong quý III, duy trì đà tăng 5 tháng liên tiếp.Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có xu hướng thu hẹp dần từ quý II năm nay. Do đó, Hàn Quốc cần đạt tăng trưởng kinh tế quý IV trên mức 1,04% thì mới có thể đạt mức tăng trưởng 4% cho cả năm theo như dự báo trước đó.Theo ngành nghề, ngành sản xuất tiếp tục duy trì như mức của quý trước do trang thiết bị vận tải giảm dù máy móc và thiết bị có tăng. Ngành xây dựng giảm 2,4% so với quý II, tập trung ở lĩnh vực xây dựng dân dụng; ngành dịch vụ tăng nhẹ 0,5% nhờ tài chính, bảo hiểm, dịch vụ sức khỏe y tế và phúc lợi xã hội tăng. Tiêu dùng tư nhân giảm 0,2% do lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm bất chấp hàng hóa không bền như thực phẩm tăng.Tiêu dùng Chính phủ tăng 1,3%, chủ yếu là chi cho chi phí hàng hóa. Đầu tư xây dựng giảm 3,5%, phần lớn là xây dựng dân dụng; đầu tư thiết bị giảm 2,4%, tập trung vào thiết bị vận tải.Xuất khẩu tăng 1,8%, chủ yếu nhờ than đá, chế phẩm dầu mỏ, máy móc và thiết bị. Nhập khẩu giảm 0,7% do giảm nhập khẩu thiết bị vận tải.