Chính giới nhất trí nâng ngân sách đối phó với dịch COVID-19 trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã nhất trí nâng ngân sách đối phó với dịch COVID-19 trong năm sau lên cao hơn so với dự toán ngân sách mà Chính phủ đệ trình lên Quốc hội.Cụ thể, hạn mức bù đắp thiệt hại cho tiểu thương được nâng từ 100.000 won (85 USD) lên trên 500.000 won (424 USD). Ngoài ra, chính giới nhất trí lập thêm ngân sách nhằm hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp ở ngưỡng 1% cho các tiểu thương bị giảm doanh thu do dịch bệnh.Quy mô ngân sách phát hành tiền địa phương mà Chính phủ đưa ra là 6.000 tỷ won (5,1 tỷ USD), nhưng sau quá trình thảo luận, Chính giới nhất trí nâng mạnh quy mô phát hành lên thành 30.000 tỷ won (25,5 tỷ USD).Tổng thể, quy mô ngân sách năm sau mà chính giới nhất trí là 607.900 tỷ won (516,5 tỷ USD), tăng 3.500 tỷ won (2,97 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu của Chính phủ. Tuy nhiên, đảng cầm quyền và đối lập vẫn chưa đạt được nhất trí về ngân sách dự án tàu sân bay hạng nhẹ, nên chưa thể đi đến nhất trí cuối cùng.Ban đầu, trong quá trình thẩm định sơ bộ tại Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, toàn bộ ngân sách dự án này đã bị cắt giảm. Nhưng sau đó, đảng cầm quyền lại phản đối, cho rằng đây là một dự án an ninh cần thiết, không thể trì hoãn, ít nhất phải lập ngân sách thiết kế tàu sân bay, giai đoạn đầu của dự án.Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng đây là dự án mà một khi đã bắt đầu thì sẽ tốn kém hàng chục nghìn tỉ won ngân sách trong tương lai, nên cần hoãn lại để cho Chính phủ nhiệm kỳ sau quyết định.Nếu đạt được nhất trí, chính giới sẽ mở phiên họp toàn thể Quốc hội vào đêm ngày 2/12, để thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 theo đúng thời hạn quy định trong Hiến pháp.