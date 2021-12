Hàn Quốc và Mỹ phê chuẩn

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí lập Hướng dẫn hoạch định chiến lược (SPG) mới, làm căn cứ để lập kế hoạch tác chiến, đối phó với mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên.Trong buổi họp báo chung tổ chức sau Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul vào ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo đã phê chuẩn Hướng dẫn hoạch định chiến lược mới, trong đó bổ sung kế hoạch tác chiến của hai nước. SPG là văn kiện cung cấp căn cứ khi Bộ Quốc phòng hai nước sửa đổi hoặc lập mới kế hoạch tác chiến.Bộ trưởng Austin cho biết hai nước có chung đánh giá rằng Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đẩy cao phát triển vũ khí và tên lửa, gây bất ổn tới an ninh khu vực. Tuy nhiên, Washington vẫn đang tiếp tục đề xuất đối thoại, với quyết tâm tiếp cận vấn đề theo hướng ngoại giao.Hai nước Hàn-Mỹ nhất trí thực hiện đánh giá "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) vào năm 2022, nhằm kiểm chứng năng lực của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết hai bên tái khẳng định phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện được ghi trong kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, nhất trí tiến hành kiểm chứng FOC vào năm sau.Đánh giá FOC tương ứng với giai đoạn hai trong ba giai đoạn đánh giá, nhằm kiểm chứng năng lực điều hành của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, sẽ do một Tư lệnh (cấp Đại tướng) quân đội Hàn Quốc chỉ huy.