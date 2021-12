BTS kết thúc 4 đêm diễn tại Los Angeles

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 2/12 (giờ địa phương) đã kết thúc 4 buổi biểu diễn cho "Permission To Dance On Stage", concert trên sân khấu có khán giả đầu tiên của nhóm được tổ chức sau hai năm tại Los Angeles (Mỹ).Lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày, nhóm có đêm biểu diễn thứ 4 và cũng là đêm cuối cùng tại sân vận động SoFi ở Los Angeles. Ước tính 4 đêm diễn của BTS tại Mỹ đã thu hút khoảng 200.000 khán giả.Mỗi buổi, khán giả có cơ hội được thưởng thức hơn 20 ca khúc đình đám của BTS, như "Butter", "Dynamite", "Permission". Trong đêm biểu diễn thứ hai còn có sự xuất hiện của vị khách bất ngờ là rapper Megan Thee Stallion, đêm thứ ba là ban nhạc nước Anh Coldplay.BTS đã lập kỷ lục là nghệ sĩ đầu tiên "cháy vé" cả 4 buổi biểu diễn tổ chức tại sân vận động SoFi. Đại diện sân vận động này cho biết số lượng vé bán ra trong 4 buổi biểu diễn của BTS là mức cao kỷ lục trong số tất cả các nghệ sĩ hay nhóm nhạc từng tổ chức biểu diễn tại nơi này.Cộng đồng người hâm mộ BTS trên khắp nước Mỹ và thế giới đã lên máy bay tới Los Angels. Khắp thành phố Los Angeles ngập tràn màu tím, màu sắc tượng trưng của nhóm.BTS sẽ tiếp tục biểu diễn trên sân khấu "Jingle Ball", một lễ hội âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, trong ngày 3/12, rồi sau đó về nước. Do Hàn Quốc đang áp dụng quy định mới là cách ly tại nhà với tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài từ 3/12, nên BTS sẽ phải cách ly tại nhà 10 ngày sau khi về nước.