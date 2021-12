Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tháng 11 giảm 5,3 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố tính đến cuối tháng trước, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 463,91 tỷ USD, giảm 5,3 tỷ USD so với một tháng trước.Dự trữ ngoại hối tháng 7 từng đạt mức cao kỷ lục 458,68 tỷ USD, sau đó 4 tháng liên tiếp xác lập kỷ lục mới cho tới tháng 10, nhưng đã quay lại xu hướng giảm sau 5 tháng.Quy mô dự trữ ngoại hối giảm là bởi tỷ giá chuyển đổi giữa đồng USD với các tài sản ngoại tệ khác giảm, tiền gửi ngoại tệ tại các cơ quan tài chính giảm.Xét theo các loại tài sản, chứng khoán có giá đạt 420,94 tỷ USD, tăng 2,5 tỷ USD so với một tháng trước, nhưng tiền gửi lại giảm tới 7,6 tỷ USD, chỉ còn 1,8 triệu USD.Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đạt 15,35 tỷ USD, giảm 170 triệu USD so với tháng trước; vị thế ròng tại IMF (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, giảm 5 triệu USD, đạt 4,63 tỷ USD. Dự trữ vàng giữ nguyên với tháng trước là 4,79 tỷ USD.Tính tới cuối tháng 10, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 469,2 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới.