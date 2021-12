Bắc Triều Tiên hai năm liền bị loại khỏi đối tượng hỗ trợ nhân đạo của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong "Báo cáo hỗ trợ nhân đạo thế giới năm 2022" công bố trên trang chủ ngày 3/12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) năm thứ hai liên tiếp loại Bắc Triều Tiên khỏi đối tượng hỗ trợ, nối tiếp năm ngoái.Quyết định này của OCHA được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đóng chặt cửa biên giới từ tháng 1 năm ngoái, hạn chế di chuyển giữa các địa phương, nhằm phòng ngừa COVID-19, khiến cho công tác điều tra, quản lý dự án của nhân viên tổ chức thuộc Liên hợp quốc trở nên khó khăn.Về tình hình nhân đạo tại châu Á-Thái Bình Dương, báo cáo phân tích các nước Bắc Triều Tiên, Afghanistan, Myanmar đang trong tình trạng bất ổn lương thực nghiêm trọng, dự kiến sẽ càng tồi tệ hơn cho tới cuối năm nay.Có 30 quốc gia gặp khủng hoảng nhân đạo nằm trong danh sách đối tượng hỗ trợ nhân đạo của OCHA năm nay, nhưng không bao gồm Bắc Triều Tiên.Cựu Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Robert King trong bài phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA) giải thích OCHA ưu tiên phân bổ ngân sách hỗ trợ cho các quốc gia khác, do giới chức Bắc Triều Tiên không cho phép tổ chức Liên hợp quốc giám sát tình hình thực hiện dự án. Ông King cho biết nguyên tắc cơ bản của cơ quan này, đó là bố trí chuyên gia tại quốc gia được hỗ trợ nhân đạo để giám sát tình hình phân bổ hàng hóa viện trợ.Trong khi đó, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) trong báo cáo quý IV công bố gần đây đã đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách 44 nước cần hỗ trợ lương thực.FAO phân tích người dân miền Bắc phần lớn đang phải ăn ít lương thực hơn mức bình tường, thực phẩm cũng không đa dạng. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do cung cầu lương thực và vật tư hỗ trợ nhân đạo gặp khó khăn bởi biện pháp phong tỏa biên giới của chính quyền Bắc Triều Tiên.